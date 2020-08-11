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ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке и для семей с детьми

В банке уточнили, что по программе "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" провели более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ВТБ снизил с 20% до 15% размер первоначального взноса в рамках программы "Ипотека для семей с детьми", а также по дальневосточной ипотеке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"ВТБ меняет требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы "Ипотека для семей с детьми", по которой можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Снижение размера первого взноса коснулось также "Дальневосточной ипотеки", ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.

В начале июня банк также снизил с 20% до 15% размер первоначального взноса по льготной ипотеке со ставкой 6,5% годовых.

В ВТБ уточнили, что по программе "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" банк провел более 24 тыс. сделок на 67 млрд рублей. С начала работы по дальневосточной ипотеке жилье приобрели 1,5 тыс. клиентов ВТБ на сумму 5,8 млрд рублей.

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