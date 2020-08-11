Последний долгострой "СУ-155" в Москве планируется достроить до конца года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Строительство последнего долгостроя обанкротившегося застройщика "СУ-155" в Северном Чертаново в Москве планируется завершить до конца 2020 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во вторник.

"Практически 90% готовности [объекта]. Мы сейчас обсудили последние детали постановки на учет, получение разрешения на ввод объекта. Рассчитываем, что до конца года мы этот объект завершим и людям выдадим ключи", - сказал он.

Речь идет о жилом комплексе в Северном Чертаново на Балаклавском проспекте. ЖК состоит из трех многоэтажных домов на 683 квартиры. Планируется, что заключение о соответствии ЖК будет получено к 30 сентября, а разрешение на ввод в эксплуатацию - к 30 октября.

Проблемный объект ЖК "Балаклавский проспект, корп. 2 АБВ" (Балаклавский проспект, 15) является последним долгостроем, не завершенным после краха девелоперской компании "СУ-155" в 2015 году. Компания имела обязательства в 14 регионах России. К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - Банк ДОМ.РФ) - компания "РК Строй". На сегодня достроено 125 домов.

Фактическое начало строительства дома на Балаклавском проспекте пришлось на сентябрь 2007 года. Жилой комплекс возводился для обеспечения жильем работников УФСБ России по г. Москве и Московской области. В двух очередях жилого комплекса было запланировано ввести 898 квартир, из них 434 квартиры было продано. В 2010 году строительство комплекса было остановлено. В апреле 2018 года компания "РК Строй" начала обследовать стройку на предмет безопасного завершения строительства.

О "СУ-155"

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей-дольщиков "СУ-155" получили квартиры.