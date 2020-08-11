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ДОМ.РФ создал свою девелоперскую компанию

Госкомпания хотела бы заниматься не только реализацией федеральных земель, но и, например, развитием жилищных кооперативов, отметил ее гендиректор Виталий Мутко

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Госкомпания ДОМ.РФ решила создать девелоперскую компанию "ДОМ.РФ Девелопмент". Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Может быть, группа [ДОМ.РФ] выйдет сама на девелоперские вещи. На последнем правлении создали компанию ООО "ДОМ.РФ Девелопмент", - отметил Мутко.

Также, по его словам, компания хотела бы заниматься не только реализацией федеральных земель, но и, например, развитием жилищных кооперативов.

ДОМ.РФ - агент Российской Федерации по вовлечению неиспользуемого недвижимого госимущества в хозяйственный оборот. Компания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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