Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Спрос иностранных инвесторов, в том числе россиян, на недвижимость в кипрском Лимассоле за последние несколько недель вырос в 1,5 раза относительно показателей января-февраля, сообщила во вторник Кипрская ассоциация застройщиков (Cyprus Land and Building Developers Association - LBDA).

"За последние несколько недель интерес иностранных инвесторов к кипрской недвижимости, например, в Лимассоле, увеличился в 1,5 раза по сравнению с январем-февралем текущего года. При этом, почти половина из них (около 40%) - граждане России", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя Кипрской ассоциации застройщиков, директора-основателя Imperio Properties Янниса Мисирлиса, пока границы закрыты, потенциальные покупатели пользуются услугами виртуальных туров и ведут переговоры с застройщиками. "Мы ожидаем, что во второй половине 2020 года мы увидим активный рост непосредственных сделок с недвижимостью", - приводятся в сообщении слова Мисирлиса. Как подчеркнули в ассоциации, устойчивый интерес к недвижимости Кипра обусловлен, в частности, программой выдачи гражданства инвесторам и низкой процентной ставкой. Кроме того, Кипр успешно сдерживает распространение коронавируса.

При этом решение кипрских властей увеличить ставку налога на дивиденды и проценты по займам из России до 15% не окажет существенного влияния на местный рынок недвижимости, считают в компании Golden Brown Cyprus. Дело в том, что речь идет о налогообложении дивидендов на кипрские компании, владеющие российскими активами.

"С недвижимостью это связано минимально, так как эти дивиденды зачастую реинвестировались в Россию. Изменение ставки может повлиять на решение россиян открывать компании на Кипре с целью получения дивидендов. Однако, выбирая между немногочисленными российскими свободными экономическими зонами и Кипром, многие все равно продолжат выбирать последний, <...> ведь в случае судебных разбирательств дела будут рассматриваться в европейских судах", - привела пресс-служба Golden Brown Cyprus слова генерального директора компании Татьяны Бурлаковской.

По данным Кипрской ассоциации застройщиков, в Лимассоле средняя цена квартиры с тремя спальнями (за исключением высотных зданий) в 2019 году составила €450 тыс. Цены в 2020 году практически не изменились. Средняя сумма аналогичных сделок в 2018 году была около €400 тыс. По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС.