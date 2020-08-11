Проект по проверке надежности застройщиков Подмосковья появился на онлайн-платформе ВТБ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Главгосстройназдор Подмосковья совместно с информационной платформой ВТБ "Метр квадратный" реализовал проект по проверке надежности застройщиков. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Мы хотим сделать процесс покупки жилья в Подмосковье максимально прозрачным и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Для этого активно используем цифровые возможности, чтобы информировать граждан о ходе строительства и предупредить о существующих у застройщика проблемах. Теперь в карточках подмосковных объектов на портале [ВТБ] "Метр квадратный" есть соответствующая отметка", - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что объект, который строится в соответствии со всеми требованиями, будет помечен в проекте зеленной иконкой "ЖК проверен". Жилой комплекс, имеющий проблемы со строительством, получит статус "Проблемный ЖК". ВТБ готов лишать аккредитации недобросовестных застройщиков, а также блокировать выдачу льготных ипотечных кредитов.

"С экоплатформы ВТБ можно сразу перейти в мобильное приложение "Подмосковные стройки". Для этого достаточно нажать на отметку Главгосстройнадзора и узнать всю информацию об объекте, вплоть до количества рабочих и техники на строительной площадке", - говорится в сообщении.

Экоплатформа ВТБ "Метр квадратный" - это одна из крупнейших российских площадок для решения вопросов с недвижимостью.

По данным Главгосстройнадзора, с начала года в Подмосковье заключено более 27 тыс. договоров долевого участия. На данный момент в Подмосковье работает 207 застройщиков, из них более 30% - с эскроу-счетами.

"Всего же с момента перехода на проектное финансирование строительства застройщиками заключено свыше 7 тысяч договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов на общую сумму более 70 млрд рублей", - сообщил Гарибян.