Фонд дольщиков восстановит права более 1,2 тыс. обманутых граждан в пяти регионах

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства восстановит права более 1,2 тыс. обманутых жителей в пяти регионах России. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет набсовет фонда.

"Сегодня мы провели наблюдательный совет и приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,2 тысячи дольщиков в 15 домах. По 10 домам мы выплатим компенсации, а еще пять домов достроим", - отметил Хуснуллин.

По словам генерального директора фонда Константина Тимофеева, Фонд дольщиков достроит три дома застройщика ПО "Пермпромжилстрой" в Пермском крае и два дома "Кварстрой-НН" в Нижегородской области. Кроме того, выплатят компенсации дольщикам, которые купили жилье у обанкротившихся застройщиков "Шлиссельбург" в Ленинградской области, "Фонда жилищного строительства" и АО "Стройинтерсервис" в Саратовской области, "Базис-строй" на Булгакова, 25 и Пестова, 40 в Пятигорске Ставропольского края и двух домов ИК "Квартстрой-НН" в Нижегородской области.

По последним данным, в едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. долгостроев в 72 регионах страны.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.