Кабмин выделил еще 11,8 млрд руб. на погашение части ипотеки 26 тыс. многодетных семей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,8 млрд рублей на погашение части долга по ипотеке 26 тыс. многодетных семей. Документ в среду опубликован на портале правовой информации.

"Выделить Минфину России в 2020 году их резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 11,8 млрд рублей для предоставления акционерному обществу "ДОМ.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным кредитам", - говорится в распоряжении.

Ранее Мишустин сообщал, что в 2020 году на эти цели из бюджета уже было направлено более 23 млрд рублей. Премьер указывал, что это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми, "и все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки".

По данным ДОМ.РФ, который выступает оператором программы, государственную поддержку в размере 450 тыс. рублей на погашение части ипотеке получили более 71,7 тыс. семей.

Программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, действует в России с 25 сентября 2019 года. Она рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.