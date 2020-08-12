Минобороны передаст властям Камчатки неиспользуемые земли под жилищное строительство

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов провел рабочую встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу в ходе которой была достигнута договоренность о передаче неиспользуемых военными земель для строительства гражданских объектов, в том числе и жилых домов, сообщается на сайте краевого правительства.

Темпы возведения жилья на Камчатке остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за повышенной сейсмоактивности региона и высокой стоимости строительства коммерческого жилья. В Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктах полуострова множество перспективных площадок под застройку принадлежат Минобороны, однако фактически не используются.

"Развитие строительства - следующее направление, по которому мы настраиваем системное взаимодействие. Одним из сдерживающих факторов является ограниченное количество земельных участков, подходящих под застройку. И мы видим перспективы совместной работы по решению этой проблемы. Я хотел бы отметить открытость и готовность к сотрудничеству структур Вооруженных сил России и лично командующего Восточного военного округа Жидко Геннадия Валерьевича", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.