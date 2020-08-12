Порядка 30 тыс. человек привлечено к строительству домов по программе реновации в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Около 30 тыс. человек привлечено на данный момент в Москве к строительству домов по программе реновации. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин.

"На данный момент более 50 строительно-монтажных организаций привлечено к работе в рамках реализации программы реновации в Москве. Кроме того, количество людей, непосредственно работающих в этих компаниях, составляет порядка 30 тыс. человек", - сказал Ломакин, добавив, что, учитывая масштаб программы, скорее всего, количество рабочих и специальной техники на площадках будет увеличено.

"Мы понимаем, что такая возможность есть. И в рамках московского стройкомплекса, и в рамках Российской Федерации мы видим, что есть дополнительные резервы людей и техники. Самое главное сейчас увеличить качество строительного продукта", - сказал Ломакин журналистам. По его словам, районами массовой застройки, где в программу вошло наибольшее количество пятиэтажек, являются Кузьминки, Царицыно, Люблино, Текстильщики, Измайлово.

"Здесь запланирован наибольший объем строительства жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Если говорить об архитектуре, то жилые дома строятся по индивидуальным проектам с учетом действующей застройки и гармоничного развития территорий", - сказал он.

Ранее власти Москвы определили очередность переселения участников программы реновации в новое жилье. Оно будет проходить в три этапа. На первом этапе новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, общаясь в среду с журналистами, отметил беспрецедентную открытость программы реновации. "Мы готовы открыто рассказывать о программе. Ни одной такой программы ни в Москве, ни в России - открытой, публичной, ответственной, с полным информированием - не было ранее", - сказал Левкин.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.