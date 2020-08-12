Псковский Фонд капремонта приостановил ремонты многоэтажек в ряде муниципалитетов

ПСКОВ, 12 августа. /ТАСС/. Фонд капремонта Псковской области приостановил проведение капитальных ремонтов в многоквартирных домах в ряде муниципальных образований региона из-за острой нехватки финансирования. В районах, где работы поставили на паузу, низкий процент собираемости платежей от населения, сообщил в среду журналистам генеральный директор Фонда капитального ремонта области Виктор Иващенко.

"По Пскову стараемся менять побольше элементов. По остальным районам мы готовы работать активнее, но вопрос упирается в собираемость взносов и наличие остатков. По ряду районов у нас сложилась ситуация, когда мы не можем проводить ремонт в следующем году. Есть районы, где в 2023 году только первый ремонт пройдет. То есть ремонты были, приостановились, следующие в 2023 году, потому что средств в районе для проведения ремонта, хотя народ требует, нет", - сказал Иващенко.

Он также добавил, что региональные власти изменили схему финансирования проводимых капремонтов. Ранее фонд собирал средства со всех муниципалитетов в общую кассу и направлял их на ремонт домов в любом из районов области. Сейчас средства собираются отдельно по каждому из муниципальных образований и расходуются только на проведение ремонта домов, расположенных на их территории.

"Мы не имеем права сейчас занять с города Пскова, Великих Лук и отдать в тот район, который требует ремонта, поэтому возникает непонимание, проблема. "Например, Коммунальная, 7, город Опочка. Люди жалуются, пишут. Нужно заменить кровлю. Ситуация чрезвычайная. Но средств в районе пока нет", - уточнил Иващенко.

По его словам, за период пандемии собираемость платежей населения в фонд капремонта увеличилась незначительно, - лишь на 0,9%.

"Народ видит, как бы сложно не было, но фонд работает. Ремонтируем. Общий процент собираемости составляет 80,8%, это не совсем тот, который хотелось бы. Хотелось бы, чтобы показатель составлял более 90%, как по другим регионам. Достаточно большая задолженность по всем видам собственников, составляет 560 млн рублей. Это очень много, огромная цифра, это можно просто целый год заниматься капитальным ремонтом без привлечения остальных средств", - уточнил Иващенко.