Более 200 жителей Амурской области получили сельскую ипотеку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Россельхозбанк с начала года выдал в Амурской области 208 льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья или земельного участка в сельской местности. Всего на получение сельской ипотеки поступило более 1,3 тыс. заявок, сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства области.

"За получением льготного ипотечного кредита "Сельской ипотеки" в Россельхозбанк обратились 1325 жителей Амурской области. Из них рассмотрели 1167 заявок. Одобрили 426 заявок, выдано 208 льготных кредитов на общую сумму 529,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке - у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Для ДФО максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей. Максимальный срок - 25 лет, первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей.