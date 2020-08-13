Более 60 сельских ипотечных кредитов выдали в Якутии в 2020 году

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Россельхозбанк выдал в Якутии свыше 60 ипотечных кредитов по льготной ставке в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий на общую сумму свыше 150 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном Минсельхозе.

"По данным регионального филиала АО "Россельхозбанк", с начала года выдано 67 кредитов на общую сумму свыше 150 млн рублей. Лидерами по числу оформленных договоров являются Ленский и Мегино-Кангаласский районы, в которых выдано 20 и 18 ипотечных продуктов, соответственно", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что интерес к льготной ипотеке на селе высокий. "С начала года поступило 846 заявок, из них одобрено 139", - уточнили в министерстве.

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Для Дальневосточного федерального округа максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей. Максимальный срок кредита - 25 лет, первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в рамках программы уже выделено 18,5 млрд рублей.