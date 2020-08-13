Первый дом для дольщиков построят в Чите с использованием эскроу-счетов

ТАСС, 13 августа. Госинспекция Забайкальского края выдала первое заключение, позволяющее застройщику возвести в Чите многоквартирный дом с привлечением дольщиков через экстроу-счета, сообщила журналистам в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Госинспекция края выдала заключение о соответствии застройщика и проектной декларации многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями в Чите на углу улиц Бабушкина - Нерчинско-Заводская требованиям, установленным федеральным законом. Этот документ дает строительной компании "Энергожилстрой" право открывать эскроу-счета и привлекать денежные средства для строительства дома", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года власти Забайкальского края пообещали решить проблемы всех обманутых дольщиков до конца 2021 года. На тот момент в реестре числились 129 человек, общая площадь необходимого жилья составляла 7,5 тыс. кв. м. К июню 2020 года число пострадавших дольщиков сократилось до 114 человек за счет господдержки в виде шести квартир.

Президент Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.