Мишустин считает, что льготную ипотеку можно распространить на Чукотке на вторичное жилье

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что дальневосточную программу льготного ипотечного кредитования на Чукотке можно расширить, включив туда вторичное жилье.

В ходе рабочей встречи губернатор Чукотки Роман Копин сообщил премьеру, что городские округа, где проживает порядка 60% населения, фактически исключены из условий получения ипотеки, им доступно только первичное жилье, но не вторичный рынок, в результате чего льготную ипотеку берут единицы.

"Давайте мы такое поручение дадим. По Чукотке надо отдельное принимать решение. У вас особая ситуация", - сказал Мишустин.

Копин, в свою очередь, поблагодарил главу российского правительства за внимание к вопросам региона и доложил, что в настоящее время усилия регионального правительства сосредоточены на том, чтобы обеспечить стабильную работу в условиях продолжающейся пандемии, чтобы экономика не была парализована.