Мишустин оценил ситуацию с жильем в Анадыре

АНАДЫРЬ, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Чукотки Романом Копиным положительно отозвался о ситуации в Анадыре. По словам главы правительства, тут хорошая больница и современное жилье.

"Мы побывали в нескольких районах Анадыря... Здесь, правда - я посмотрел, с ситуацией очень неплохо - прекрасная больница, достаточно современные дома в городе, есть жилье неплохое", - сказал Мишустин. Премьер также попросил рассказать, как обстоят дела с демографией в регионе.

Копин заявил, что в настоящее время в регионе проживают порядка 50 тыс. человек, этот показатель не снижается уже три года, есть положительная динамика и по естественному рождению, но региону требуются специалисты для того, чтобы развивать экономику.