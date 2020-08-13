{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думе оценили объем льготной ипотеки, которую получат россияне при продлении программы

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что россияне смогут получить льготные кредиты на 1 трлн рублей, если соответствующую госпрограмму продлят на 2021 год

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Россияне смогут получить льготных жилищных кредитов на 1 трлн рублей, если соответствующая госпрограмма по ипотеке будет продлена на 2021 год, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На эту тему
Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

"У нас есть опыт 2015-2016 годов [по реализации программы льготной ипотеки], там был неполный 2015 год и весь 2016. Считаю, что на 2021 год можно было бы продлить [программу ипотеки под 6,5%]. По той программе, которая в 2015-2016 годах была реализована, было выделено 20 млрд рублей, получено кредитов на сумму около 1 трлн рублей - очень хороший синергетический, мультипликационный эффект. То же самое можем тут получить - могут быть выданы больше 1 трлн [рублей] ипотечных кредитов, если программа будет продлена", - сказал депутат ТАСС в четверг в кулуарах форума "Индустрия гостеприимства" в Севастополе.

Он отметил, что программа очень важна не только для россиян, которым стало труднее купить жилье из-за ситуации с пандемией коронавируса, но и для застройщиков, которым стало сложнее реализовать уже построенные квартиры. При этом, по его словам, "стройка - это драйвер всей экономики".

"Мы постоянно ставим этот вопрос [продления программы льготной ипотеки] перед правительством. Мишустин (премьер-министр РФ Михаил Мишустин - прим. ТАСС) на встрече с депутатами Госдумы в конце июля сказал, что рассмотрит правительство этот вопрос в октябре по итогам реализации этой программы. Я имею значительную уверенность, что программа будет продлена, потому что она очень положительно сказалась на рынке ипотечного кредитования", - добавил Аксаков.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года. Премьер-министр РФ также ранее объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
Около 200 тыс. семей с начала 2020 года получили господдержку по покупке жилья
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что с учетом льготных программ ипотечная ставка опустится ниже 8% уже в 2020 году вместо запланированного 2024 года
Читать полностью