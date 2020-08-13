В Думе оценили объем льготной ипотеки, которую получат россияне при продлении программы

"У нас есть опыт 2015-2016 годов [по реализации программы льготной ипотеки], там был неполный 2015 год и весь 2016. Считаю, что на 2021 год можно было бы продлить [программу ипотеки под 6,5%]. По той программе, которая в 2015-2016 годах была реализована, было выделено 20 млрд рублей, получено кредитов на сумму около 1 трлн рублей - очень хороший синергетический, мультипликационный эффект. То же самое можем тут получить - могут быть выданы больше 1 трлн [рублей] ипотечных кредитов, если программа будет продлена", - сказал депутат ТАСС в четверг в кулуарах форума "Индустрия гостеприимства" в Севастополе.

Он отметил, что программа очень важна не только для россиян, которым стало труднее купить жилье из-за ситуации с пандемией коронавируса, но и для застройщиков, которым стало сложнее реализовать уже построенные квартиры. При этом, по его словам, "стройка - это драйвер всей экономики".

"Мы постоянно ставим этот вопрос [продления программы льготной ипотеки] перед правительством. Мишустин (премьер-министр РФ Михаил Мишустин - прим. ТАСС) на встрече с депутатами Госдумы в конце июля сказал, что рассмотрит правительство этот вопрос в октябре по итогам реализации этой программы. Я имею значительную уверенность, что программа будет продлена, потому что она очень положительно сказалась на рынке ипотечного кредитования", - добавил Аксаков.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года. Премьер-министр РФ также ранее объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.