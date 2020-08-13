Эксперт: траты на отопление не вырастут из-за изменения правил энергоэффективности домов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Изменения правил расчета энергоэффективности домов не приведет к увеличению расходов на отопление для жителей новостроек в России. Об этом сообщил ТАСС член общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на экспертов сообщила, что расходы жителей новостроек на отопление могут вырасти на 15-30%, если будет утверждено новое постановление Минстроя РФ об энергоэффективности зданий. Стоимость строительства снизится на 10-15%, из-за чего застройщики могут отказаться от ряда материалов и решений, которые сохраняют энергию, пишет издание.

"Не очень понятно, на основе чего сделан вывод, что расходы граждан на отопление могут вырасти. Более того, никто не призывает отказываться от повышения энергоэффективности домов. Правила, разработанные Минстроем в рамках регуляторной гильотины, направлены на оптимизацию [методов] определения класса энергетической эффективности зданий", - сказал Гарипов.

В Минстрое РФ предлагают отменить существующие методы расчета энергопотребления зданий, которые зачастую приводят к погрешностям и соответственно увеличивают эксплуатационные расходы домов. Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова соглашается, что сегодня требования к энергоэффективности зданий являются жесткими и Минстрой РФ пытается их ослабить. "Класс энергоэффективности объекта предлагается присваивать на этапе планировки по проектным величинам. Это вполне рациональное предложение, но при условии, что контроль за строительством и приемкой объектов будет усилен", - считает Булгакова.

Как объяснил Гарипов, в основе нового проекта постановления Минстроя лежит международная практика. Для оценки энергоэффективности предлагается использовать уже существующие данные приборов учета расхода тепловой и электрической энергии за 3-4 отопительных сезона. По этой статистике можно установить минимальный максимальный расход энергии на отоплении, вентиляцию, горячую воду и электричество на общедомовых территориях.

Упрощение метода, по которому рассчитывается энергоэффективность здания, позволит снизить стоимость строительства на 10-15%, а эксплуатационные расходы - на 20-30%, отмечает Гарипов. Булгакова дополняет, что в итоге это приведет к уменьшению себестоимости строительства квадратного метра и цен на квартиры. "Класс энергоэффективности здания определяется и согласовывается с госорганами еще на этапе проектирования. Дальше перед застройщиком стоит задача построить здание соответствующего класса, и тут важно, чтобы требования жестко исполнялось, поэтому требуется более качественный контроль за строительным процессом", - добавил Гарипов.