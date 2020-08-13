Около 200 тыс. семей с начала 2020 года получили господдержку по покупке жилья

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Около 200 тыс. российских семей с начала года получили государственную поддержку по улучшению жилищных условий. При этом с учетом льготных программ ипотечная ставка опустится ниже 8% уже в 2020 году вместо запланированного 2024 года, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Правительство реализует пять льготных ипотечных программ, которые непосредственно влияют на ввод жилья. Это - льготная ипотека под 6,5 %, сельская и Дальневосточная ипотека, программа для молодых семей и программа выплат на погашение ипотеки в размере 450 тыс. рублей семьям с третьим ребенком. С начала года по льготным программам поддержку получили около 200 тыс. семей", - привела пресс-служба вице-премьера его слова.

Как отметил Хуснуллин, льготные ипотечные программы во многом способствовали снижению средневзвешенной ставки кредитов на первичном и вторичном рынках. По его словам, она снизится до исторического минимума - менее 8% годовых - уже в этом году. "По нацпроекту "Жилье и городская среда" ставка должна была опуститься до 8% только к 2024 году, но, благодаря принятым правительством мерам, этого показателя удастся достичь уже в 2020 году", - отметил Хуснуллин.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% и увеличении суммы кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, до 900 млрд рублей.