Почти 800 объектов капитального строительства возведено в промзонах Москвы за 10 лет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почти 800 объектов различного назначения было построено в промзонах Москвы за 10 лет. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"С 2011 года в реорганизуемых промзонах было введено 774 объекта капитального строительства общей площадью 23,7 млн кв. м. Из всего объема большая часть - 300 объектов - это жилье. В том числе построен 61 социальный объект, 134 зданий административно-делового, культурно-просветительского и торгово-бытового назначения, а также ряд других инфраструктурных объектов, необходимых для удобной и комфортной среды жилых кварталов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он добавил, что в текущем году в промзонах будет построено еще почти 2 млн кв. м жилья.

"До конца 2020 года в реорганизуемых промзонах планируется ввести порядка 3,85 млн кв. м недвижимости, в том числе 1,88 млн кв. м жилья", - отметил заместитель мэра.