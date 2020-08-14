Строительство четырех домов началось в селе в арктическом районе Чукотки

ТАСС, 14 августа. Специалисты приступили к строительству четырех домов в селе Лаврентия (население около 1 200 человек) на Чукотке по программе расселения непригодного жилья. Новые квартиры в двухэтажках получат 28 семей, сообщается в Instagram департамента промышленной политики правительства региона.

"В Лаврентия в начале месяца прибыл груз с материалами для строительства двух семиквартирных и двух восьмиквартирных домов, сейчас ведутся фундаментные работы. После ввода домов в эксплуатацию будет приобретено 28 квартир по программе "Устойчивое сокращение непригодного жилья в Чукотском АО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство планируется завершить до конца 2020 года. Ранее в окружном правительстве информировали, что на Чукотке около 21 тыс. кв. метров жилья находится в аварийном жилфонде, на расселение необходимо порядка 2,5 млрд рублей. Новые дома для этих целей в 2020 году построят также в селах Канчалан, Анюйск, в поселке Угольные Копи и в Анадыре.