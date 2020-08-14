ТПП России предлагает расширить права кредиторов в строительной сфере

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает внести изменения в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", расширив права кредиторов в строительной сфере. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"В этом документе установлен запрет на предъявление кредитором требований неимущественного характера в дело о банкротстве должника. Однако, считаю, действующая редакция закона не учитывает всех нюансов отношений между контрагентами. В реальной жизни прямая взаимосвязь между имущественными и неимущественными требованиями возникает достаточно часто. И то, что сейчас закон, по сути, такую связь предпочитает не замечать, говорит о его несовершенстве", - отметил Катырин.

По его словам, чаще всего эта проблема проявляется в строительстве, когда кредитором выступает заказчик, а должником становится подрядчик.

"Если должник объявляет себя банкротом, то заказчик не может в силу ограничений, установленных законом, одновременно предъявить имущественные и неимущественные требования. То есть, у него сегодня нет правовых оснований требовать, например, возврата авансовых платежей и демонтажа объекта незавершенного строительства с освобождением земельного участка. Сделать это можно только после введения в отношении должника процедуры наблюдения раздельно и в разном процессуальном порядке. Соответственно, кредитор понесет дополнительные временные и финансовые затраты", - пояснил Катырин.

В подобной ситуации, на его взгляд, "будет правильным предоставить кредиторам возможность предъявлять в дело о банкротстве должника одновременно свои имущественные и неимущественные требования".

Принятие таких изменений позволит кредиторам быстрее и в рамках одного судебного процесса защитить свои права, сократить расходы, а также частично снизить нагрузку на судебную систему - исключить ведение разными судьями параллельных процессов между теми же лицами по идентичному существу спора, сказал глава ТПП.

Право выбора

Катырин добавил, что предлагаемые палатой изменения не будут лишать кредиторов права заявлять свои имущественные и неимущественные требования в разном порядке.

"Наоборот, у них появляется право выбора оптимального варианта поведения в случае нарушения их прав. Необходимость установления специальных норм исключительно для споров, возникших из договоров строительного подряда на строительство объектов недвижимости, обусловлена высокой стоимостью с точки зрения затраченных кредитором-заказчиком на такое строительство времени и денежных средств и минимизацией срока защиты и восстановления его прав в судебном порядке", - убежден он.

Глава ТПП рассчитывает, что эта инициатива "найдет свою поддержку в рядах депутатского корпуса в ходе осенней сессии Госдумы и станет нормой закона".