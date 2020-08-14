Минстрой предложил обязать муниципалитеты проводить онлайн-голосования по благоустройству

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает обязать муниципальные власти предоставлять возможность гражданам голосовать по вопросам благоустройства в онлайн-режиме. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - говорится в проекте постановления.

Кроме того, муниципалитеты будут должны размещать в интернете материалы, которые выносятся на общественное обсуждение. Также местные власти могут обязать публиковать документы по составу общественных комиссий, связанных с вопросами благоустройства, протоколы и графики их заседаний.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта постановления позволит отслеживать результаты выполнения федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в каждом регионе России.

Проект "Формирование комфортной городской среды" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.

К целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.