В России доля одобрений ипотечных заявок в июле снизилась до минимального за год уровня

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доля одобрений ипотечных заявок в июле 2020 года уменьшилась до наименьшей за год отметки в 47%, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В июле прошлого года доля одобрений составляла 56%.

Самая большая доля одобрений ипотечных заявок фиксировалась в феврале и марте, когда показатель достиг 63%. Затем в следующие три месяца доля одобрений снижалась и опустилась до 53% к концу июня.

В декабре 2019 года и январе 2020 года доля одобрений составляла около 62,7%.

"Снижение уровня одобряемости ипотечных заявок вызвано двумя факторами. Во-первых, банки на фоне пандемии и снижения доходов населения продолжают снижать аппетит к риску, что выражается в повышенных требованиях к потенциальным заемщикам. А во-вторых, из-за введения в апреле новых госпрограмм выдачи ипотеки под 6,5% спрос на эти кредиты сильно вырос, что естественным образом снизило долю положительных решений", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.