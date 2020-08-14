Хуснуллин: выполнение нацпроекта по жилью нужно сдвигать не более чем на два-три года

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Выполнение всех показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" нужно сдвигать на более поздний срок, но не более чем на два-три года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Калининград.

"Я считаю, что все показатели, которые заложены в нацпроекте, нужно сдвигать вправо по объективным причинам - это экономика и коронавирус сыграл, но не больше чем на два-три года. Поэтому мы доработаем до начала сентября все показатели нацпроекта и их утвердим", - сказал Хуснуллин.

При этом он добавил, что для Калининграда показатели нацпроекта абсолютно выполнимы. "Очень много сделано, еще очень много можно сделать", - отметил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству и Госсовету в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели национального развития страны до 2030 года. Основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.