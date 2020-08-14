Выкуп государством квартир оказался невостребованным из-за льготной ипотеки

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Мера поддержки застройщиков по выкупу государством квартир оказалась невостребованной благодаря льготной ипотеке со ставкой не более 6,5%, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Калининград.

"После того, как мы дали льготную ипотеку, на рынок жилищного строительства пришли дополнительные деньги, и застройщики не хотят сегодня продавать жилье [государству со скидкой], потому что они надеются, что у них будут покупатели, которые купят строящееся жилье. Соответственно, необходимость в этой мере [по выкупу жилья] сама по себе отпала. Это, наоборот, хороший, позитивный фактор, значит, это невостребованно", - сказал Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Эта мера была призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса. Однако позже торги по выкупу государством жилья в новостройках не состоялись ни в одном из 46 регионов, где они были объявлены.