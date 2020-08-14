Объема ввода офисной недвижимости в Петербурге в первом полугодии вырос почти вдвое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Объем ввода офисной недвижимости в Петербурге в первом полугодии 2020 года вырос почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

"По итогам I полугодия 2020 г. на рынке качественной офисной недвижимости было введено в эксплуатацию пять объектов арендопригодной площадью 44,8 тыс. кв. м. <…> Данный показатель выше результатов аналогичного периода прошлого года почти в 2 раза. Все введенные объекты предназначены для аренды", - говорится в сообщении.

Всего в Петербурге площадь офисов под аренду составляет 3,7 млн кв. м. По итогам июня 2020 г. суммарная площадь вакантных помещений составила 233,4 тыс. кв. м, что на 48% больше, чем в конце 2019 г. "В первую очередь на увеличение показателя свободного предложения повлияло пополнение рынка новыми площадями. Кроме того, отмечена тенденция переезда арендаторов из бизнес-центров класса А в менее качественные объекты", - отмечается в сообщении.

Ранее Knight Frank прогнозировал, что объем ввода офисной недвижимости в Петербурге по итогам 2020 года ожидается на уровне 230 тыс. кв. м, но может снизиться вдвое из-за влияния пандемии нового коронавируса на рынок.