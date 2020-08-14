Бывшее здание Минэкономразвития в Москве выкупила компания "Энка"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бывшее здание Министерства экономического развития РФ на Овчинниковской набережной в центре Москвы на аукционе выкупил филиал компании "ЭнкаМос Риджон Б.В.". Соответствующий протокол по итогам аукциона опубликован в пятницу на портале "Сбербанк-АСТ".

Компания ДОМ.РФ выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития общей площадью 22,9 тыс. кв. м на Овчинниковской набережной. Начальная цена лота - более 2,7 млрд рублей. Комплекс зданий расположен в центре Москвы в 1 км от Кремля и включает несколько нежилых помещений.

"На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник - частная компания с ограниченной ответственностью "ЭнкаМос Риджон Б.В." в лице филиала компании "ЭнкаМос Риджон Б.В." (Нидерланды) в г. Москве, предложивший наибольшую цену предмета аукциона в размере 2 719 534 000 рублей, без НДС", - говорится в протоколе.

Согласно протоколу, в торгах также приняли участие ООО "А-Инвестмент Групп" и "Автотор Холдинг".

Комплекс на Овчинниковской набережной был построен для Министерства угольной промышленности Советского Союза в 1960 году, тогда же объект был введен в эксплуатацию. В разные годы здание занимали Министерство внешней торговли СССР и Минэкономразвития. В 2019 году Минэкономразвития переехало в "IQ-квартал" многофункционального делового центра "Москва-Сити".

Переезд ряда ведомств в деловой центр, включая Минпромторг, Минкомсвязи и их подведомственные организации, обеспечила компания ДОМ.РФ по поручению правительства РФ. Решением правительственной комиссии ДОМ.РФ переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств.