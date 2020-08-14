В Еврейской автономии приобретут 39 квартир для медиков в 2020 году

ТАСС, 14 августа. Власти Еврейской автономной области приобретут 39 квартир для сотрудников медицинских учреждений в 2020 году для решения кадрового дефицита. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

"[В прошлом году] выдано 54 служебных квартиры врачам и фельдшерам скорой помощи. Очередь на жилье полностью ликвидирована. Ближайшие 10 лет специалисты отработают в регионе. На этот год планируется приобретение 39 квартир для врачей", - сказал Гольдштейн. Он добавил, что поддержка медикам оказывается и в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", выплачиваются подъемные пособия.

"Вопрос с кадрами для области непростой, но решается и он. Должен сказать, что за обновление кадров в области взялись поздно. Медиков сейчас крайне недостаточно. Коэффициент совместительства - 2,2. Немало докторов - люди старшего возраста. Мы искренне ценим и уважаем этих опытных людей. Сейчас немало держится на их преданности профессии. Но области нужны молодые специалисты. Поэтому профориентационная работа ведется, действительно, большая", - сказал Гольдштейн.

Он отметил, что с 2014 по 2019 годы число обучающихся в медицинских вузах по целевым договорам возросло с 12 до 32. А в настоящее время в высших учебных заведениях по целевым договорам учится 131 студент и 14 ординаторов. Еще несколько десятков молодых людей после окончания школы в этом году решили поступать в медуниверситеты.

По данным регионального правительства, системе здравоохранения области не хватает гастроэнтерологов, неврологов, хирургов, инфекционистов, кардиологов, эндокринологов, дерматовенерологов, врачей клинической лабораторной диагностики, офтальмологов, патологоанатомов, фтизиатров. Особенно остро дефицит кадров ощущается районных больницах.