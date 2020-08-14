Минстрой намерен последовательно увеличивать требования к энергоэффективности зданий

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Разработанный Минстроем проект постановления правительства России не понизит требования к энергоэффективности здания и сохранит текущий уровень расходов на отопление. Позиция министерства заключается в последовательном увеличении этих норм, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минстроя.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на экспертов сообщила, что расходы жителей новостроек на отопление могут вырасти на 15-30%, если будет утвержден разработанный Минстроем проект постановления правительства об энергоэффективности зданий. Стоимость строительства снизится на 10-15%, из-за чего застройщики могут отказаться от ряда материалов и решений, которые сохраняют энергию, пишет издание.

"Поправки к постановлению правительства <...> утверждают правила установления требований энергетической эффективности и требования к правилам определения класса многоквартирных домов. Постановление не меняет никаких требований по энергоэффективности, соответственно не может их повышать и понижать", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь, требования к расходу тепловой энергии при проектировании зданий и сооружений устанавливались и устанавливаются в документах по стандартизации, которые могут быть использованы для доказательства требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и в их положениях, которые признаны правительством РФ обязательными, отметили в Минстрое.

Более того, позиция министерства заключается в "последовательном увеличении требований к энергоэффективности с учетом возможностей, представляемых техническим прогрессом", подчеркнули в пресс-службе. Однако, по мнению Минстроя, требования должны повышаться не директивно, а в соответствии с уровнем развития национальной экономики, материально-технической базы, отечественной науки и анализа практики.

Проблемы повышения энергоэффективности зданий

"Проблематика повышения энергетической эффективности состоит в поиске оптимального расходования энергетических ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания, то есть в сопоставлении требуемых капитальных затрат для реализации инвестиционного проекта и эксплуатационных расходов в течение срока владения объектом капитального строительства за счет более быстрой интеграции новых технологий. Это сложный, многофакторный вопрос и для управления им нужен гибкий инструмент, максимально быстро учитывающий климатические и технологические изменения", - отметила пресс-служба.

В Минстрое добавили, что для повышения класса энергоэффективности зданий перед отраслью стоит множество вызовов: дальнейшая проработка теплотехнических требований с учетом мостиков холода, влияние которых в современных фасадах и кровлях определяет до половины всех тепловых потерь через ограждающие конструкции, и требований к характеристикам, определяющим удельное энергопотребление зданий, качество работы систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, точное регулирование расхода энергии, сокращение потерь в тепловых сетях и многие другие.

При этом разработанный проект постановления предлагает снизить административную нагрузку на бизнес, снизить его издержки за счет отсутствия необходимости доказывания фактической оценки, подчеркнули в министерстве.