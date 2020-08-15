Кабмин планирует упростить еще ряд процедур согласования при строительстве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Правительство РФ планирует внести ряд изменений в законодательство, направленных на упрощение процедур согласования при строительстве, заявил в субботу премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности в Камчатском крае. Таким образом он ответил на просьбу одного из участников беседы об упрощении процедур и сокращении сроков изменения генеральных планов муниципальных образований, где организованы территории опережающего развития (ТОР). Это, по его словам, помогло бы развитию инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Председатель кабмина отметил, что всегда поддерживал и поддерживает оптимизацию процессов согласования. "Уже много что было сделано правительством России для сокращения процедур, связанных с подготовкой земли и подготовкой строительства. Мы уже приняли целый ряд изменений в законы, которые позволяют нам сократить время строительства на год. И еще сейчас предстоит целый ряд изменений", - сказал премьер. Мишустин пообещал участнику беседы, что его просьба относительно таких согласований в рамках ТОР также будет учтена, добавив, что этой темой будет заниматься вице-премьер Марат Хуснуллин.

Глава кабмина добавил, что речь идет примерно о десятке законов, "которые так или иначе будут поправляться с точки зрения ускорения процессов строительства, ускорения процессов изъятий и прочее, от особо охраняемых территорий до изменения видов разрешенного использования земель".

Руководитель Минвостока Александр Козлов в свою очередь отметил, что в соотвествии с действующим законодательством сроки по части процедур уже сокращены, например, в части общественных слушаний в рамках изменения градостроительных планов. При этом, по его словам, нет необходимости принимать отдельные решения по процедурам в рамках регулирования ТОР. Козлов заверил, что намерен в ближайшие дни лично "отработать эту историю".