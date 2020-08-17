Камчатка получит 180 млн рублей для завершения строительства жилья взамен аварийного

ТАСС, 17 августа. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в этом году выделит Камчатскому краю 180 млн рублей для завершения строительства двух домов для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Об этом в понедельник сообщается в релизе правительства региона.

С 14 по 17 августа в ходе рабочей поездки по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) в Камчатском крае находился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В субботу он провел рабочую встречу с врио губернатора региона Владимиром Солодовым, и тот доложил о катастрофическом состоянии жилого фонда на полуострове и попросил о приоритетном выделении средств.

"Мы все отмечаем изношенность и ветхость аварийных домов, а также дефицит по сейсмической устойчивости, который создает реальный риск для наших жителей. Доложил свои предложения на встрече с Михаилом Владимировичем [Мишустиным]. Он поручил Минстрою России в этом году выделить финансирование, 180 млн для завершения строительства двух домов на улице Карбышева [в Петропавловске-Камчатском]", - приводятся слова Солодова в сообщении.

По информации краевых властей, благодаря достроенным на выделенные средства домам уже в этом году ключи от новых квартир смогут получить 270 семей. Мишустин также дал поручение, чтобы регион финансировался в приоритетном порядке по программе повышения сейсмической устойчивости.

Что касается планов на дальнейшие годы, глава Камчатского края попросил президента РФ Владимира Путина выделить необходимое финансирование для завершения строительства домов в городе Вилючинске в ближайшие два года. Уже к следующему строительному сезону будут снесены те дома, которые сейчас не дают городу развиваться, потому что занимают необходимые для строительства площадки. Планируется также увеличение темпов строительства домов для военнослужащих в поселке Рыбачьем. "В двухгодичной перспективе, синхронизировав программы Минобороны и Министерства строительства РФ, мы должны подвести черту под благоустройством этой части Вилючинска. Те дома, которые мы строим в [поселке] Приморском, и дома в Рыбачьем, должны быть завершены", - цитирует пресс-служба краевого правительства главу региона.

Работа по строительству жилых домов взамен ветхих и аварийных проводится в России по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.