Объем ипотечных сделок в Якутии вырос на треть за первое полугодие

ТАСС, 17 августа. Объем ипотечного кредитования в Якутии за первую половину 2020 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Национального банка по Республике Саха (Якутия) - отделение Банка России.

"За первую половину 2020 года жители Республики Саха (Якутия) получили более 5,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 17,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных сделок увеличилось на 12%, объем - на 31%. Рост ипотечного кредитования произошел на фоне снижения процентных ставок по ипотечным кредитам с 10,48% в июне прошлого года до 6,13% к июлю текущего года", - говорится в сообщении.

Снижение ставок, по данным банка, отразилось и на рынке долевого строительства - почти половину объема кредитов выдали дольщикам в рамках льготных государственных программ. Жители республики заключили соответствующих сделок на сумму 8,5 млрд рублей. Так льготные кредиты под покупку собственного жилья получили порядка 2 тыс. молодых семей и участников программы "Дальневосточный гектар".

Уточняется, что общая задолженность жителей Якутии по ипотеке на 1 июля текущего года составила 104,7 млрд рублей, с начала года она увеличилась на 7%. При этом, доля просроченной задолженности в общем составила только 0,7%, против показателя прошлого года в 0,9%. Средний размер ипотечного кредита якутянина - 3 млн рублей, средний срок погашения - 18 лет.

Как рассказали ТАСС в Якутском филиале Россельхозбанка, по программе "Сельская ипотека", запущенной в марте 2020 года, банком уже рассмотрено 866 заявок, и выдано 69 кредитов на сумму более 157 млн рублей. Около 20% из всех заявок поступили от жителей Якутска, что косвенно говорит о намерении переезда из города в село.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Кредиты по программе предоставляются молодым семьям до 35 лет, состоящим в браке, и участникам программы "Дальневосточный гектар". Также спрос на жилье в кризисное для отрасли время простимулировала новая общероссийская программа льготной ипотеки по ставке 6,5%.