В Москве с начала года зарегистрировали почти 2 тыс. прав собственности по реновации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Почти 2 тыс. прав собственности по программе реновации в столице зарегистрировали с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"За семь месяцев 2020 года зарегистрировано порядка 1,9 тыс. прав собственности граждан на объекты недвижимости по программе реновации. На кадастровый учет в указанный период поставлено шесть многоквартирных домов - по одному в Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах и два дома в ТиНАО в поселке Шишкин Лес", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова.

Он отметил, что сейчас в адресный перечень входят 453 стартовые площадки, и по каждому из этих объектов ведомство работает совместно с правительством Москвы, "чтобы каждая семья могла переехать в новую квартиру как можно раньше".

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, в нее вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в городе. Общая площадь жилья, подлежащего реновации, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. Общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках. Ранее власти Москвы определили этапы расселения по программе реновации. Оно будет осуществляться в три этапа. Заключительный запланирован на 2029-2032 годы.