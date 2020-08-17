Банк ДОМ.РФ увеличил объем проектного финансирования строительства почти на 45% за полгода

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ увеличил в первом полугодии 2020 года портфель проектного финансирования жилищного строительства почти на 45% - до 383,2 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"Портфель проектного финансирования жилищного строительства составил 383,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 117,6 млрд рублей, или 44,3%", - говорится в сообщении.

По итогам первого полугодия 2020 года в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей. По итогам второго квартала 2020 года показатель вырос по сравнению с первым кварталом до 1,5 млрд рублей. Чистые процентные доходы за первое полугодие 2020 года составили 7 млрд рублей, увеличившись на 4,2 млрд рублей, или 150,6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Банк ДОМ.РФ продолжает системную работу, направленную на достижение целей развития в жилищной сфере через поддержку застройщиков и сохранение доступности ипотеки, прокомментировал председатель правления банка Артем Федорко. "По итогам первого полугодия текущего года мы видим улучшение динамики по прибыли по сравнению с результатом первого квартала. В условиях пандемии мы продолжали бесперебойно финансировать строительство и наращивать портфель ипотечного кредитования. Выдачи проектного финансирования по итогам первого полугодия выросли в два раза по сравнению с началом года, а ипотечное кредитование - почти на 20%", - приводятся в сообщении его слова.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.