Число досрочных погашений ипотеки сократилось во II квартале из-за коронавируса

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов сократился в России во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом из-за пандемии коронавируса. Во время кризиса заемщики предпочитали сохранить свободные средства на будущее, а банки пересматривали свою кредитную политику и выдавали меньше займов. Такое мнение в понедельник высказали ТАСС эксперты и представители банковской сферы.

Согласно опубликованной в понедельник статистике Центробанка, объем досрочно погашенных ипотечных жилищных кредитов средствами заемщика во втором квартале составил 364,5 млрд рублей, что на 6% меньше по сравнению с показателем первого квартала (388,98 млрд рублей). По данным банков, в ВТБ в среднем ипотеку оформляют на 16 лет, а гасят кредит за 7 лет, в Райффайзенбанке среднее время закрытия ипотеки составляет 7 лет вместо 15.

"Возможно, что во втором квартале на рынке незначительное снижение объема досрочного погашения было связано с влиянием последствий пандемии и периодом самоизоляции - многие клиенты могли перенаправить суммы, предусмотренные для досрочного погашения, в сбережения или предусмотреть их для других расходов", - сказали в пресс-службе ВТБ.

Кроме того, во время пандемии банки пересматривали свою кредитную политику и выдавали меньше займов, а значит, доступ к рефинансированию сокращался, отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Он добавил, что решение заемщика сделать досрочное погашение больше зависит не от срока жизни кредита, а от ситуации на рынке: динамики процентных ставок, уверенности в завтрашнем дне и так далее.

При этом сильного падения досрочных погашений не произошло из-за снижения ипотечных ставок, которые стимулируют заемщиков рефинансировать свои кредиты. "За последние два месяца сложился тренд снижения ставок, который для действующих заемщиков делает выгодным рефинансирование. Доля рефинансирования в общем объеме ипотечных сделок находится в районе 15%, что в три раза больше, чем в 2019 году. Текущий год будет рекордным по рефинансированию", - отметил независимый эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко.

В свою очередь, в ВТБ фиксируют, что в июле и августе уровень досрочного погашения начал расти, что связано со снятием ранее введенных ограничений. В целом портфель ипотечных кредитов российских банков на 1 июля составил 7,9 трлн рублей.