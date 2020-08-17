Эксперты считают, что переход на систему ЕГРН упростит межрегиональные сделки с жильем

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Переход на Федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), который завершится до конца 2020 года, упростит межрегиональные сделки с жильем. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные в понедельник эксперты.

ФГИС ЕГРН упрощает оказание госуслуг и сокращает их сроки. На сегодня инфосистема действует в 72 субъектах. В частности, ранее сообщалось, что Росреестр Подмосковья внедрил ФГИС ЕГРН в июне, а Москва - в июле 2020 года, переход управления Росреестра по Санкт-Петербургу на ФГИС ЕГРН планируется в последней декаде августа. Смысл перехода - в объединении баз кадастра (ГРН) и реестра прав (ЕГРП) на федеральном уровне, а также предоставлении гражданам возможности получать выписки из ЕГРН онлайн с помощью аккаунта на портале госуслуг.

После перехода на ФГИС ЕГРН будет образована единая база данных об объектах недвижимости, таким образом, упростятся так называемые межрегиональные сделки - когда надо продать жилье в одном субъекте и купить в другом, рассказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Со временем упростятся межрегиональные сделки, станет проще провести альтернативную сделку с участием покупателей и продавцов (а также их объектов недвижимости) в разных регионах", - сказала она.

По ее словам, в связи с экономической неопределенностью в России оживилась межрегиональная миграция - люди переезжают из одного горда в другой и меняют жилье. При этом часто требуется одновременно продать квартиру в одном населенном пункте и купить в другом. Кроме того, необходимо проверять юридическую чистоту объектов, причем одновременно. "Сейчас эти процессы проходят параллельно - отдельно нужно запрашивать выписки в разных регионах, а значит, не синхронно, что приводит к затягиванию сделок. С введением единой федеральной базы объектов недвижимости достаточно будет сделать один запрос в любом органе Росреестра независимо от его расположения", - сказала Литинецкая.

С развитием дистанционных сервисов межрегиональные сделки особенно популярны среди тех, кто решил вложить сбережения в наиболее инвестиционно привлекательные регионы: Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, уточнил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. По его словам, для регистрации таких сделок в большинстве случаев у покупателя нет необходимости выезда в регион, где приобретается недвижимость (экстерриториальный принцип).

За счет внедрения новой системы выдача выписок может сократиться до нескольких минут, сообщила ТАСС председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. Однако эффект от внедрения новой системы зависит от устойчивости используемых центров обработки данных, отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. "Как мы помним, это и было в последние годы основным барьером при внедрении и масштабировании ФГИС ЕГРН. Если разработчикам удастся в ближайшие месяцы наладить бесперебойную работу сервисов, то от этого выиграют многие", - сказал собеседник агентства.

О выписках

Выписка из госреестра - единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости. Такие документы могут потребоваться гражданам при проведении сделок с недвижимостью, например, при проверке объекта перед покупкой, уточнении собственников, анализе возможных ограничений и обременений. По данным Федеральной кадастровой палаты, с начала 2020 года резкий скачок популярности услуги выдачи сведений из ЕГРН онлайн (через spv-сервис, который синхронизирован с сайтом госуслуг) наблюдался в июне (23 136 выписок). По сравнению с январем 2020 года (11 739 выписок) цифра выросла более чем в два раза. В ведомстве рекомендуют заказывать выписку как можно ближе к планируемой дате сделки купли-продажи недвижимости, поскольку данные в ЕГРН постоянно актуализируются и обновляются.

"В связи с последними событиями (ограничениями, связанными с пандемией - прим. ТАСС) мы рекомендовали гражданам запрашивать выдачу сведений ЕГРН дистанционно", - рассказали ТАСС в палате. При этом граждан просят быть бдительными и напоминают, что одним из признаков подлинности выписки, предоставляемой в электронном виде, является его заверение электронной подписью органа регистрации прав.