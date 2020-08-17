На образовательной программе "Архитекторы.РФ" стартовал региональный модуль

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Участники образовательной программы "Архитекторы.РФ" отправились исследовать российские города в рамках регионального модуля, который продлится до 23 августа, сообщил в понедельник ДОМ.РФ.

"В рамках регионального модуля участники будут знакомиться с локальными центрами компетенций, представителями городских и областных администраций и профессиональным сообществом, это позволит понять процесс городского менеджмента и разработки проектов не только "на бумаге", но и в реальности, на живых кейсах. Обмен опытом с ключевыми для процесса лицами является неотъемлемой и одной из важнейших составляющих программы для успешного развития карьеры участников, особенно в качестве главных архитекторов городов и регионов России", - приводятся в сообщении слова ведущего архитектора Фонда ДОМ.РФ и финалиста программы первого года Бахтиера Мирзакаримова.

Сто участников, поделенных на три команды, отправятся по следующим маршрутам: Архангельск - Малые Карелы - Мурманск - Териберка, Нижний Новгород - Арзамас - Казань - Арск - Богатые Сабы - Тюлячи и Сочи - Красная Поляна - Краснодар - Горячий Ключ - Анапа. Отмечается, что маршруты составлены таким образом, чтобы охватить различные климатические пояса и природные зоны России. При этом в каждый маршрут включены населенные пункты разных размеров, от городов-миллионников до малых поселений, что позволит сравнить особенности их развития.

Участники встретятся с представителями городских и областных администраций, посетят лекции от местных отраслевых экспертов, образовательные экспедиции и проведут самостоятельные исследования. На образовательных семинарах участникам предстоит провести анализ ключевых проблем, вызовов и возможностей выбранной территории, принять участие в дебатах и обсудить свои выводы с представителями администраций. Заключительный модуль образовательной программы и презентация проектов состоятся в Москве с 15 по 19 сентября.

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "Архитекторы.РФ" реализуется ДОМ.РФ по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке правительства и Минстроя России. Первый набор прошел в 2018 году. Цель программы - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства входят в задачи нацпроекта "Жилье и городская среда".