Мишустин поддержал новые условия выдачи дальневосточной ипотеки на Чукотке и Колыме

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею изменения условий выдачи льготной ипотеки под два процента годовых, расширив их на покупку квартир на вторичном сельском рынке в Магаданской области и на Чукотке, так как в этих регионах нет новостроек.

"Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать. Спасибо, договорились. Мы тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в нормативную базу", - сказал премьер на встрече с участниками программы "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске.

С просьбой о расширении условий к премьер-министру обратился глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов. Министр рассказал, что Чукотка и Магаданская область единственные в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) не имеют первичного рынка жилья, при этом почти вся их территория фактически является сельской. В связи с этим жители этих регионов не могут реализовать свое право на покупку квартиры по льготным условиям.

По словам главы Минвостокразвития РФ, новые условия могли бы действовать в двух регионах временно, например, пару лет - пока там не развернется строительство домов. Козлов подчеркнул, что эта просьба касается только сельской местности и ни в коем случае не относится к городам.

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года правительством РФ подписало постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в два процента. Такую ипотеку могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых в случае запроса кредита на строительство жилья на данном земельном участке требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

По данным на август, сумма средств, выданных с момента начала программы, превысила 33 млрд рублей. 13 банков, которые участвуют в программе, заключили около 9,5 тыс. договоров на получение "Дальневосточной ипотеки".