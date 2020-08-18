Мишустина попросили решить проблему строительства жилья на "дальневосточных гектарах"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Учредитель межрегионального общественного движения "Мы - гектарщики!" из Хабаровского края Павел Кочетков попросил во вторник председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в решении проблемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на участке.

"50% участков под ИЖС находятся в межселенной зоне. Как правило, там не разработаны какие-то планы, нет зонирования территории. Соответственно, возникает проблема получения разрешения на строительство, либо согласование уведомления на строительство. Эта проблема есть. И вот многие люди, которые взяли землю построить дом, они просто не могут приступить к строительству, упираясь в какую-то бюрократию. Собственно, может быть, есть какая-то возможность помочь в этом?" - сказал Кочетков на встрече премьер-министра с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске. Другие участники встречи согласились с тем, что проблема существует.

"Достоинство программы ("Дальневосточный гектар" - прим. ТАСС) заключается в том, что человек может выбрать землю с тем видом, который он захотел, главное, чтобы соседям не мешать. Уполномоченный орган говорит - да, он согласен. Но потом, когда человек идет за уведомлением или подает уведомление, уполномоченный орган, к сожалению, отказывает по формальным основаниям - это коллизия права. Мы предлагаем внести изменения в закон, чтобы эту коллизию устранить", - сказал гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что для решения вопроса потребуется подключить все ведомства.

"Правильно вы говорите - муниципалитет одно хочет, субъект другое хочет. Потом еще рядом федеральная земля будет и все это вместе, соответственно, с земельным контролем, который у нас, к сожалению, пока не сильно работает, будут говорить и противоречить друг другу. Это вопрос очень важный. Я думаю, давайте системно предложения коллег посмотрим. Пожалуйста, направьте эти предложения в Минвостокразвития, чтобы мы посмотрели на эту проблему с точки зрения коллизии, о которой вы сказали. <...> Мы подумаем, как сделать такое территориальное планирование доступным и логичным. Думаю, что нужно, чтобы все ведомства подключились", - сказал глава правительства.