На Камчатке намерены снизить цены на частные дома за счет увеличения объемов строительства

ТАСС, 18 августа. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов планирует удешевить стоимость создания частных домов с помощью увеличения объемов застройки. Он уже дал поручение правительству региона подготовить проект развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для включения его в федеральные программы поддержки, сообщается во вторник в релизе краевого правительства.

Темпы возведения домов на Камчатке остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из-за повышенной сейсмоактивности региона и высокой стоимости строительства коммерческого жилья. В Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктах полуострова множество перспективных площадок под застройку принадлежат Минобороны, однако фактически не используются. На прошлой неделе регион посетил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу и принял решение о передаче неиспользуемых военными земель для строительства гражданских объектов, в том числе и жилых домов.

"Я делаю большую ставку на развитие индивидуального жилищного строительства. Министр обороны Сергей Шойгу в ходе визита на Камчатку тоже поддержал меня, и по своей линии дал поручение часть жилья для военнослужащих, для командного состава, делать именно в исполнении ИЖС. Для нас это очень хорошее подспорье, потому что мы сможем увеличить масштаб индивидуального строительства и тем самым удешевить стоимость домокомплектов для гражданского населения <...> Самое главное, что при массовом строительстве такой дом будет дешевле, чем квартира в новострое, потому что к нему предъявляется гораздо меньше требований по сейсмической устойчивости", - приводятся в сообщении слова Солодова.

По информации краевых властей, в регионе намерены выработать стандартизированное решение по поставке домокомплектов, возможно, с привлечением комбинатов Минобороны РФ. Властям необходимо доработать и упаковать программу развития ИЖС как отдельный проект в связке со всеми механизмами поддержки, которые есть на федеральном уровне. Глава региона считает, что индивидуальное жилищное строительство - это один из наиболее перспективных механизмов быстрого ввода жилья, поскольку частный дом может быть построен быстрее, и под это можно получить льготную "дальневосточную ипотеку".

В июле Владимир Солодов сообщал журналистам, что в регионе намерены до конца года создать транспортную и инженерную инфраструктуру для 416 участков индивидуального жилищного строительства. Тогда глава региона отметил, что пока на Камчатке недостаточно земельных участков с инфраструктурой, которые можно использовать для строительства жилья. Он добавил, что также в срочном порядке будут снесены ветхие и аварийные дома, жильцов которых уже расселили.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.