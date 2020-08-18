В ДОМ.РФ сообщили о строящихся на Юге России 13 млн кв. м жилья

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Почти 13 млн кв. метров жилья строится в данный момент в регионах Южного федерального округа (ЮФО), сообщил во вторник в ходе онлайн-пресс-конференции руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"В регионах ЮФО строится почти 13 млн кв. метров жилья. Что интересно - Краснодар и Ростовская область входят в топ-10 российских регионов по объемам строительства многоквартирного жилья: 8,1 млн кв. м строится в Краснодарском крае и 2,5 млн кв. м строятся в Ростовской области", - сказал Гольдберг.

Он добавил, что в целом ЮФО очень привлекателен для застройщиков и инвесторов с точки зрения экономики и наличия крупных городских агломераций. Он также добавил, что три крупнейших девелопера округа строят почти 2,5 млн кв. м жилья, причем два девелопера - "ЮгСтройИмпериал" и "СпецСтройКубань" входят в 10 крупнейших федеральных компаний по объемам строительства.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в ЮФО по объемам ввода в эксплуатацию жилья, при этом в регионе отмечается большое количество проблемных объектов долевого строительства. Власти региона ставят задачу увеличить к 2024 году объемы вводимого в эксплуатацию жилья на 20% по нацпроекту "Жилье и городская среда".

В Ростовской области в 2019 году было введено более 2,6 млн кв. м жилья, это на 13% больше, чем годом ранее. Регион по показателям занял шестое место среди субъектов РФ. Большая часть многоквартирных домов была построена в Ростове-на-Дону - около 1,2 млн квадратных метров жилья, только в декабре здесь было введено в эксплуатацию 12 многоэтажных домов общей площадью более 150 тыс. кв. метров.