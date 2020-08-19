Спрос россиян на недвижимость в Греции для получения ВНЖ вырос на 20%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спрос на греческую недвижимость с целью получения вида на жительство (ВНЖ) среди россиян вырос на 20% с начала 2020 года, коронавирус стал драйвером этого процесса, сообщил в среду управляющий партнер компании Tranio Георгий Качмазов.

Речь идет о так называемых "золотых визах" - программах, которые позволяют получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Чтобы получить ВНЖ в Греции необходимо приобрести недвижимость на €250 тыс.

"Коронавирус подстегнул спрос на недвижимость в Греции, которая позволяет получить вид на жительство. В условиях пандемии россияне даже готовы проводить сделки удаленно. Рост спроса со стороны российских граждан составил примерно 20% по сравнению с началом 2020 года", - сказал Качмазов.

По его словам, в условиях пандемии россияне получают греческий ВНЖ как альтернативу туристической визе (с введением карантинных мер в Европе из-за коронавируса в ЕС россиянину можно въехать только по ВНЖ). Среди главных мотиваций инвесторов также - диверсификация портфеля, пассивный арендный бизнес в валюте и "запасной аэродром" в Европе". Эксперт отметил, что ситуация на рынке ликвидных инструментов сейчас сложная, поэтому инвесторы стремятся нивелировать риски в понятных и традиционных активах. "Как правило, россияне покупают пакеты квартир общей стоимостью не менее €250 тыс. под сдачу в долгосрочную аренду. Это могут быть готовые квартиры, либо стратегия "купи-почини-сдай в аренду", - сказал Качмазов.

Цены на недвижимость в Греции ниже, чем в других популярных у инвесторов европейских странах, отмечают в Tranio. В частности, у застройщиков цены на жилье в центре Афин начинаются от €3 тыс. за кв. м, тогда как в Барселоне и Берлине стоимость 1 кв. м составляет около €6 тыс. Средняя арендная ставка в центре греческой столицы сейчас составляет €9,4 за 1 кв. м.

Около 56% русскоязычных инвесторов ищут привлекательные предложения на рынке и готовы совершать сделки в Греции, свидетельствует опрос Traniо, в котором приняли участие около 1,2 тыс. респондентов. Согласно данным министерства по вопросам миграции Греции, россияне стали третьими в списке наиболее активных инвесторов в недвижимость по программе получения ВНЖ (статистика от 6 июля 2020 года). Отмечается, что с 2014 по середину 2020 года россиянам одобрили 363 заявления на получение "золотой визы". За эти годы вид на жительство в результате инвестиций в недвижимость Греции получили 976 россиян - в их число входят сами инвесторы и члены их семей. Первое и второе места в рейтинге занимают жители Китая (5770 заявлений) и Турции (527).

О программе

Для участия в программе получения ВНЖ в Греции (введена в 2013 году) необходимо купить один или несколько объектов недвижимости на сумму от €250 тыс. Для продления вида на жительство нужно оставаться собственником этой недвижимости, проживать в Греции не обязательно. Также государство упростило процесс покупки недвижимости и получения ВНЖ для иностранцев: устранило бюрократические препятствия, понизило налог на владение недвижимостью.