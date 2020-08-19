Карелия получит более 500 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 августа. /ТАСС/. Финансирование в размере 523 млн рублей по программе индивидуального социально-экономического развития получит Карелия на строительство и реконструкцию 11 объектов, включая два блока больницы в Петрозаводске. Об этом в среду в своем Twitter сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"523 млн запланировано на строительство и реконструкцию объектов Карелии. Средства выделяются в рамках реализации индивидуальной программы развития региона," - говорится в сообщении.

Помимо больницы, средства направят на развитие аэровокзала - планируется построить новую котельную и инженерные сети. Также будут созданы новые места для дошкольников. "В общей сложности, включая спортивные и культурные, программа включает в себя 11 объектов," - уточнил Хуснуллин.

Строительства блоков "А" и "Б" республиканской больницы им. Баранова предполагалось завершить в рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Однако после окончания проектировочных работ выяснилось, что заявленных на эти цели денег недостаточно.

Два медицинских блока начали строить около 30 лет назад, но объект так и не завершили. Брошенные здания соединены с действующим диагностическим центром республиканской больницы им. Баранова, что не позволяет их снести без вреда для соседних построек. После того, как здания достроят, в них появится большая поликлиника, а также в один из блоков переедут четыре отделения республиканской больницы. Предполагается, что это будут эндокринология, урология, гастроэнтерология, лор-отделение.

Правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы и выделит на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее Карелия была включена в список десяти отстающих регионов России, которым необходима дополнительная помощь.