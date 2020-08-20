Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

Цены на вторичное жилье анализировались в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Цены на малогабаритные квартиры в российских городах выросли в среднем на 13,2% с начала 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир".

Что нужно заранее знать об ипотеке

Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.

Уточняется, что больше всего с начала года подорожали малогабаритки в Рязани - рост почти 29%. Похожую динамику показали Ставрополь (+28,7%), Саратов (+28,1%), Новокузнецк (+27,7%) и Ульяновск (+27,1%).

Рост цен более 20% продемонстрировали города, где недвижимость сравнительно дешева, а зарплаты небольшие, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В нынешней кризисной ситуации покупатели сосредоточились в самом дешевом сегменте недвижимости, и неудивительно, что собственники стали поднимать ценники", - приводятся в исследовании его слова.

В материалах добавляется, что самые дорогие маленькие квартиры, кроме Москвы, где они в среднем стоят 6,7 млн рублей, продаются в Санкт-Петербурге (в среднем за 3,8 млн рублей), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн).

Самые бюджетные можно купить в Магнитогорске - за 1,2 млн рублей, Нижнем Тагиле (1,3 млн рублей), Кургане (1,3 млн), Владикавказе (1,4 млн) и Астрахани (1,4 млн).