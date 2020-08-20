В Архангельской области за пять лет из аварийных домов переселят более 27 тыс. человек

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 27 тыс. человек переселят из аварийного жилья в Архангельской области к осени 2025 года, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Поморье планируется расселить более 27 тысяч человек к 1 сентября 2025 года. Общий объем финансирования программы за все время реализации составит более 22,6 млрд рублей, из которых 22 108,9 млн рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и порядка 503 млн рублей - средства консолидированного бюджета Архангельской области", - говорится в сообщении.

В 2019 году построен один многоквартирный дом в Северодвинске, в июле 2020 года - один многоквартирный дом в Архангельске. До конца октября планируется ввести в эксплуатацию еще десять многоквартирных домов в разных районах области. В 2019 году новое жилье получили 480 граждан, в 2020 году запланировано переселение 2 120 граждан.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.