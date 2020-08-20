Россияне подали 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне подали около 450 тыс. заявок по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% с начала ее действия. Об этом сообщил в четверг директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков на онлайн-конференции "Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников".

"По состоянию на прошлую неделю было получено порядка 450 тыс. заявок на получение данной ипотеки. Одобрено в районе 310 тыс.", - сказал он.

Чебесков отметил, что программа льготной ипотеки стала драйвером помощи строительной индустрии и гражданам. Он добавил, что Минфин прорабатывает вопрос увеличения лимита по льготной ипотеке под 6,5%. По его словам, из-за того, что спрос очень высок, многие банки уже выдают эти кредиты быстрыми темпами и у них заканчивается лимит, который им выделил ДОМ.РФ. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы этот лимит повысить", - сказал он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 августа сообщил, что общая сумма кредитов, которые смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5%, увеличена с 740 млрд до 900 млрд рублей. Кроме того, первоначальный взнос по льготной ипотеке снизился до 15%.