В ДОМ.РФ ожидают рост спроса на льготную ипотеку к концу программы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спрос на кредиты в рамках программы льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% будет расти по мере ее завершения 1 ноября 2020 года, считает руководитель аналитического цента ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг.

"Программа действует до ноября. Конечно, мы ожидаем постепенного роста спроса к концу программы. Как это обычно бывает, люди до последнего сомневаются, но, в конце концов, идут. И обычно перед окончанием программы - мы это видели на опыте прошлых программ - всегда бывает ажиотаж", - сказал эксперт в четверг на онлайн-конференции "Жилищное строительство в новых условиях: уроки пандемии, курс развития и взаимодействие ключевых источников". При этом он отметил, что ближайшие два месяца - "крайне удачный момент для покупки жилья".

Гольдберг добавил, что в период пандемии программа ипотеки с господдержкой на новостройки оказала решающую поддержку ипотечному рынку и способствовала развитию региональных рынков. По его словам, во втором квартале на нее пришлось примерно 70% всей ипотечной выдачи на новостройки. "Особенно заметно влияние программы на региональных рынках, где цены на жилье ниже. В таких регионах под охват программы на сегодняшний день подпадает свыше 95% квартир в новостройках", - отметил эксперт.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков сообщил, что по состоянию на прошлую неделю было получено порядка 450 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%, одобрено в районе 310 тысяч.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей - в остальных регионах с первым взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.