{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мутко сообщил, что около 40% жилья в России строится с использованием счетов эскроу

Гендиректор ДОМ.РФ добавил, что в период пандемии коронавируса ни один проект, который реализуется в рамках эскроу, не попал в проблемные

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 40% жилья в России строится с использованием эскроу-счетов в рамках проектного финансирования. Об этом сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на рабочем совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

На эту тему
Новая система покупки жилья. Как будут работать счета эскроу

"На сегодняшний день уже 40% жилья строится с использованием нового механизма - это проектное финансирование, эскроу-счета. Из 99 млн кв. м в стройке 38 млн уже строится с использованием проектного финансирования", - сказал Мутко.

Он добавил, что в период пандемии коронавируса ни один проект, который реализуется в рамках эскроу, не попал в проблемные, нигде не было остановлено финансирование. "Это показало еще раз жизнеспособность нового механизма. По опросу ВЦИОМ, 80% россиян положительно оценили результат этих реформ", - сказал Мутко.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия"Единая Россия"
Медведев: индивидуальное строительство может стать отдельным проектом для "Единой России"
Председатель партии призвал систематизировать всю информацию по этой теме, а также провести общественное и экспертное обсуждение
Читать полностью