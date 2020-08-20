Мутко сообщил, что около 40% жилья в России строится с использованием счетов эскроу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 40% жилья в России строится с использованием эскроу-счетов в рамках проектного финансирования. Об этом сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на рабочем совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"На сегодняшний день уже 40% жилья строится с использованием нового механизма - это проектное финансирование, эскроу-счета. Из 99 млн кв. м в стройке 38 млн уже строится с использованием проектного финансирования", - сказал Мутко.

Он добавил, что в период пандемии коронавируса ни один проект, который реализуется в рамках эскроу, не попал в проблемные, нигде не было остановлено финансирование. "Это показало еще раз жизнеспособность нового механизма. По опросу ВЦИОМ, 80% россиян положительно оценили результат этих реформ", - сказал Мутко.