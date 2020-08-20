МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Компания ДОМ.РФ может заняться социальной арендой. Такое мнение высказал в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на рабочем совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Мы готовы заняться и проблемой социальной аренды... Мы хотели бы предложить инструментарий для этой работы на базе ДОМ.РФ", - сказал он, уточнив, что сейчас в основном ДОМ.РФ работает с проектами коммерческой и корпоративной аренды.

Ранее Мутко сообщал, что сегодня в портфеле компании есть 13 арендных домов. ДОМ.РФ занимается развитием цивилизованного рынка аренды, который включает официальный договор аренды, контроль платежей, современную отделку, мебель. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан по нацпроекту "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тыс. из них заключат договора аренды квартир на срок не менее одного года.