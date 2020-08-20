Минстрой: инфраструктурные облигации могут выпустить в четырех пилотных регионах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пилотными регионами по выпуску инфраструктурных облигаций могут стать Тульская, Нижегородская, Тюменская и Ленинградская области. Крупные сетевые компании уже проявили интерес к участию в этом проекте, сообщил в четверг замминистра Юрий Гордеев на совещании по вопросам развития жилищного строительства, которое провел председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"В целях предоставления гарантий погашения облигаций за счет средств федерального, регионального бюджета и ДОМ.РФ с оценкой возможных рисков и последствий разработана концепция использования облигаций для финансирования инфраструктуры для жилищного строительства и предварительно одобрен механизм предоставления гарантий погашения за счет средств федерального бюджета", - сказал Гордеев.

Он добавил, что Минстрой совместно с ДОМ.РФ прорабатывает вопрос о возможности и условиях привлечения к участию в проекте использования инфраструктурных облигаций крупных сетевых компаний. Для этого было проведено совещание с представителями ДОМ.РФ, "Газпрома", "Россетей" и пилотными регионами. "Газпром" и "Россети" сообщили о потенциальной готовности к участию в данном проекте", - подчеркнул замминистра.

По его словам, Минстрой уже подготовил и направил на согласование в ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Минфин, Минэкономразвития, Росимущество, а также в Тульскую, Нижегородскую, Тюменскую и Ленинградскую области план мероприятий по реализации проекта с использованием облигаций для финансирования инфраструктуры для жилищного строительства. "Нам кажется, что данная программа покажет свою эффективность и поможет развить жилищное строительство и обеспечить новые проекты по жилищному строительству объектами социальной, инженерной инфраструктуры", - отметил Гордеев.